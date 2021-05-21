الأسير الفلسطيني أبو عطوان يواصل إضرابه عن الطعام احتجاجاً على جرائم الاحتلال

يواصل الأسير الفلسطيني الغضنفر أبو عطوان إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 17 على التوالي احتجاجاً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين في معتقلاته.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» ذكر نادي الأسير الفلسطيني أن أبو عطوان 28 عاماً من بلدة دورا في الخليل ومعتقل منذ شهر تشرين الأول 2020 يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 17 على التوالي ويتعرض لأبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي في معتقلات الاحتلال.

ويواجه نحو 4600 أسير فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال ظروف اعتقال قاسية بينهم 550 أسيراً بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل.