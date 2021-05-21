سياسةعربي

إصابة عدد من الفلسطينيين في الضفة الغربية جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم

أصيب عدد من الفلسطينيين مساء اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلية عليهم في الخليل ورام الله بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة «وفا» أن قوات الاحتلال اقتحمت وسط مدينة الخليل وبلدة المغير شمال شرق رام الله وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز على الفلسطينيين المشاركين في مسيرات تضامنية مع القدس والمسجد الأقصى ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح والعشرات بحالات اختناق.

وأصيب عشرات الفلسطينيين في وقت سابق اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدات تقوع وبيت فجار في بيت لحم وقرية النبي صالح غرب رام الله بالضفة الغربية.

«سانا»

قد يعجبك ايضا
الانتخابات الرئاسية 2021

تواصل الفعاليات الداعمة للانتخابات الرئاسية.. حق دستوري وواجب وطني

سياسة

طيران العدوان السعودي يجدد استهداف المناطق السكنية اليمنية

سياسة

فعاليات لبنانية تطالب بمحاسبة مرتكبي الاعتداءات العنصرية على الناخبين السوريين

سياسة

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال شمال رام الله