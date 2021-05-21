إصابة عدد من الفلسطينيين في الضفة الغربية جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم

أصيب عدد من الفلسطينيين مساء اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلية عليهم في الخليل ورام الله بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة «وفا» أن قوات الاحتلال اقتحمت وسط مدينة الخليل وبلدة المغير شمال شرق رام الله وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز على الفلسطينيين المشاركين في مسيرات تضامنية مع القدس والمسجد الأقصى ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح والعشرات بحالات اختناق.

وأصيب عشرات الفلسطينيين في وقت سابق اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدات تقوع وبيت فجار في بيت لحم وقرية النبي صالح غرب رام الله بالضفة الغربية.

«سانا»