الصحة: 57 إصابة و4 وفيات جديدة بكورونا وشفاء 25 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 25 حالة ووفاة 4 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 23996 شفيت منها 21514 وتوفيت 1724 حالة.

وأوضح البيان أن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم الجمعة 21 أيار 2021 على الشكل التالي :

=الإصابات:

19 في حلب

8 في السويداء

7 في دمشق

5 في اللاذقية

5 في القنيطرة

5 في درعا

4 في حماة

4 في دير الزور

=الشفاء :

14 في اللاذقية

11 في دمشق

=الوفاة :

1 في دمشق

1 في اللاذقية

1 في حلب

1 في حمص