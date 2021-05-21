كأس الاتحاد الآسيوي.. تشرين يتعادل مع الكويت الكويتي

تعادل فريق تشرين مع الكويت الكويتي بثلاثة أهداف لكل منهما في مباراتهما اليوم على ملعب عمان الدولي في الأردن في الجولة الأولى لدور المجموعات بكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ضمن المجموعة الثالثة.

وافتتح الفريق الكويتي التسجيل عند الدقيقة 23 عن طريق اللاعب أحمد العكايشي وتمكن تشرين من إدراك التعادل في الدقيقة 31 من خلال نديم الصباغ إلا أن الكويت تقدم مجدداً بهدف فيصل الحربي في الدقيقة 61 وتمكن تشرين من تسجيل هدف التعادل عبر محمد المرمور من ركلة جزاء لكن الكويت تقدم بهدف ثالث من خلال الحربي في الدقيقة 74 وفي الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة عاد تشرين للتعادل بهدف ثالث سجله محمد مالطا.

ويلتقي تشرين مع الفيصلي الأردني الاثنين القادم على أن يلعب مع الأمعري الفلسطيني الخميس القادم.

من جهة ثانية يفتتح فريق الوحدة الممثل الثاني للكرة السورية منافساته في البطولة ذاتها بلقاء العهد اللبناني بطل النسخة الأخيرة للمسابقة التي حازها قبل عامين في وقت لاحق اليوم في البحرين وذلك لحساب المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما الحد البحريني والذي سيلتقيه في الجولة الثانية يوم الاثنين القادم.

سانا