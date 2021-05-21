الصين تقدم مساعدات إنسانية طارئة إلى فلسطين

قال المتحدث باسم الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي اليوم: إن الصين ستقدم مساعدات إنسانية طارئة للحكومة الفلسطينية في أسرع وقت ممكن.

ونقلت وكالة شينخوا الصينية عن المتحدث تيان لين قوله: إن الحكومة الصينية “أطلقت آلية استجابة للمساعدات الإنسانية من أجل مساعدة الحكومة والشعب الفلسطيني للتعامل مع الأزمة الإنسانية الطارئة وإظهار الروح الإنسانية الدولية”، وأضاف تيان : إن المساعدات ستقدم وفق الاحتياجات العاجلة للشعب الفلسطيني بهدف علاج الجرحى وإعادة توطين المشردين.

وكانت الصين دعت الولايات المتحدة الثلاثاء الماضي إلى تحمل المسؤولية الواجبة بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشن الاحتلال الإسرائيلي عدواناً همجياً واسعاً على قطاع غزة المحاصر استمر أحد عشر يوماً وأدى إلى ارتقاء 242 شهيداً بينهم 66 طفلاً إضافة إلى إصابة أكثر من 1900 بجروح بينهم 560 طفلاً وإلحاق دمار كبير بممتلكات ومنازل الفلسطينيين والبنى التحتية إضافة إلى اعتداءاته في القدس المحتلة وباقى مدن وبلدات الضفة الغربية والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

سانا