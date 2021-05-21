تشرين والوحدة في اختبار صعب في كأس الاتحاد الآسيوي اليوم

إبراهيم النمر

يقص اليوم ممثلانا في كأس الاتحاد الآسيوي بكرة القدم؛ تشرين بطل الدوري والوحدة بطل الكأس شريط منافساتهما اليوم الجمعة ضد الكويت الكويتي والعهد اللبناني على التوالي.

تشرين أوقعته القرعة إلى جانب الكويت الكويتي وشباب الأمعري الفلسطيني والفيصلي مستضيف التجمع، بينما الوحدة وقع في المجموعة الأولى إلى جانب العهد اللبناني والحد البحريني صاحب الأرض.

مواعيد

تشرين سيقابل الكويت الكويتي في تمام الساعة الرابعة عصراً في استاد عمان الدولي، والفيصلي سيقابل شباب الأمعري الفلسطيني في الثامنة مساء.

والوحدة يقابل العهد في الثامنة مساء في استاد علي بن محمد بن عيسى آل خليفة -استاد نادي المحرق .

أما في المجموعة الثانية فيلتقي السلط الأردني مع المحرق البحريني في الرابعة عصراً ومركز بلاطة الفلسطيني مع الأنصار اللبناني في الثامنة مساء.

استعداد بالموجود

تشرين استعد لهذا اللقاء الصعب من خلال مباريات الدوري المحلي ومباراة واحدة بعد الدوري مع الوحدة حيث لم يتمكن من التعاقد مع لاعبين محترفين سواء محليين باستثناء مصطفى الشيخ يوسف من جبلة أو من الدوريات العربية الأخرى.

بالطبع المواجهة صعبة جداً له في ظهوره الآسيوي الأول على عكس خصمه المتوج باللقب 3 مرات.

طارق زيني أكد لـ«تشرين» أن الفريق جاهز للقاء مع ثقة مطلقة باللاعبين الموجودين وهم أبطال الدوري مرتين متتاليتين ولديهم ثقافة الفوز لذلك لن يكونوا ضيف شرف بل سينافسون على اللقب.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة مدرب تشرين ماهر البحري قال: ندرك صعوبة اللقاء أمام الكويت الكويتي صاحب الإنجازات والبطولات على المستويين المحلي والقاري، نشارك باللاعبين المحليين المميزين وهذه فرصة لنا لإثبات أنفسنا كمنافس مباشر على بطاقة العبور للدور الثاني، لقد حاولنا تعزيز صفوفنا بلاعبين أجانب لكن الظروف لم تسمح إضافة لعدم وجود احتراف في دورينا ونحن على ثقة بلاعبينا بالمنافسة ونحن مستعدون لنكون رقماً صعباً على الجميع.

أما كابتن الفريق نديم صباغ فقال: هذه أول مشاركة لنا وخصمنا فريق صعب يمتلك تاريخاً كبيراً، شاهدنا نقاط قوته ومكامن ضعفه لذلك نأمل أن نحقق مشاركة تليق باسم النادي واللاعبين والكرة السورية.

الوحدة عزز الصفوف

بدوره الوحدة عزز صفوفه بـ6 لاعبين محليين في مراكز النقص وتلافي الأخطاء التي وقعت في الدوري المحلي، ولم يتمكن من التعاقد مع لاعبين أجانب مع العلم أنهم 3 أفارقة إلا أنهم لم ينالوا رضا الكادر الفني.

أيمن الحكيم خلال المؤتمر الصحفي قال: سعداء بتواجدنا في البحرين وخصمنا قوي ومحترم ونحن قمنا بدراسته فنياً وبشكل مستفيض وتحضرنا كما يجب رغم الوقت القصير الذي تلا نهاية الدوري السوري.

مؤيد عجان من جهته قال: وضعنا نصب أعيننا تحقيق النتائج التي تسعد الجمهور السوري لتعويض الصورة التي ظهرنا عليها محلياً.

أما فريق العهد فتعاقد مع لاعبين من دورينا هما الهداف محمد الواكد ولاعب الارتكاز عز الدين عوض وكان قبلها أعاد مدربنا إياد عبد الكريم إلى جسم الجهاز الفني والعهد هو بطل النسخة الماضية.

يشار إلى أن المنافسات من مرحلة واحدة حيث يتأهل للدور الثاني أول كل مجموعة من المجموعات الثلاث مع أفضل فريق يحتل المركز الثاني.