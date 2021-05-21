70 ألفاً عدد المسجلين على المنصة الإلكترونية لتلقي لقاح كورونا.. عمليات التلقيح تتواصل في 81 مركزاً

حقنة ممتلئة باللقاح يفرغ محتواها بأعلى العضلة الدالية في الكتف وانتظار بعدها لمدة ربع ساعة أو أكثر بقليل للاطمئنان على صحتك هي ملخص عملية أخذك للقاح كورونا مجاناً بعد تسجيلك عبر المنصة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الصحة منذ الـ 5 من شهر أيار الجاري.

الكوادر الصحية الموجودة في الـ 81 مركزاً المعتمدة من الوزارة بمختلف المحافظات لتطعيم المواطنين باللقاح مجاناً مدربون بشكل مناسب على آلية إعطاء اللقاح وإجراء الاستقصاءات الطبية اللازمة قبله وفق الوزارة وهو ما تابعته كاميرا سانا في أحد مراكز دمشق خلال رصدها لآلية إعطاء اللقاح والتجهيزات المناسبة له.

فمن مركز أبي ذر الغفاري بمنطقة المزة بينت رئيسة المركز الدكتورة هزار المقداد أنه بعد وصول المواطن المسجل عبر المنصة إلى المركز يقابله أحد الكوادر الصحية المدربة على إعطاء اللقاح وكل ما يتعلق به ويجري له الاستقصاءات الطبية اللازمة لجهة وجود أي نوع من الأمراض المزمنة لديه وتعريفه بالأعراض الجانبية المتوقعة ثم التوقيع على استمارة (مستنيرة) تتضمن كل المعلومات اللازمة.

وبعد أخذ الجرعة الأولى من اللقاح يبقى المواطن بالمركز لأكثر من ربع ساعة للاطمئنان عليه ثم يغادر ليعود بعد عشرين يوماً لأخذ الجرعة الثانية منه.

الإجراءات الاحترازية والوقائية ضمن مراكز اللقاح متخذة بشكلها الكامل وفق الدكتورة المقداد بما يخص الالتزام بالكمامات والقفازات والتباعد المكاني لضمان سلامة الجميع مبينة أنه تم تخصيص أربع غرف لإعطاء اللقاح ضمن المركز ومكاني انتظار في الصالة والحديقة التابعة له.

على الجانب الآخر التقت “سانا” عدداً من المواطنين بعد خروجهم من المركز وتلقيهم لقاح فيروس كورونا حيث أوضح عدد منهم أنهم بعد تسجيل بياناتهم على المنصة الإلكترونية تم إرسال الرسائل لهم لتحديد موعد أخذهم اللقاح ولا سيما أنهم من الفئات الأكثر خطورة في حال الإصابة كونهم من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

العم عفيف العظم لفت إلى أنه حصل على اللقاح بكل سهولة مشيراً إلى شعوره براحة نفسية أزالت قلقه السابق بعد أن استفسرت الكوادر الصحية منه عن كل ما يتعلق بصحته مؤكداً أنه لم يشعر بأي مضاعفات بعد أخذ اللقاح.

سكنة الخضر أشارت إلى أنها تعاني من مرض ارتفاع التوتر الشرياني وسجلت للحصول على اللقاح في الـ 5 من أيار الجاري وتلقت رسالة أول أمس وحصلت على اللقاح بكل سهولة فيما نوه زوجها المرافق لها بجهود القطاع الصحي الذي ورغم كل الصعوبات يقدم اللقاح مجاناً للمواطنين لحمايتهم والحفاظ على صحتهم لافتاً إلى أنه سجل أيضاً للحصول على اللقاح وينتظر رسالة تحدد مكان وتوقيت دوره لكون الرسائل تأتي بحسب أولويات العمر ونوع المرض المزمن.

وعبر كل من نصر الله الخوري وهيفاء السني عن ارتياحهما بعد أخذ جرعة اللقاح ضد فيروس كورونا وشعورهما بالأمان صحياً مؤكدين أنهما سيبقيان ملتزمين بإجراءات الوقاية وداعيين الجميع إلى التسجيل لأخذ اللقاح.

ووصل عدد المسجلين على المنصة الإلكترونية حتى الآن إلى أكثر من 70 ألف شخص من مختلف المحافظات 27 ألفاً منهم في دمشق وفق ما صرحت مديرة الرعاية الصحية الأولية مسؤولة البرنامج الوطني للتلقيح الدكتورة رزان طرابيشي لـ سانا.

وحول مخاوف البعض من أخذ اللقاح طمأنت الدكتورة طرابيشي المواطنين بأن أي مخاوف من قبل أي شخص حول اللقاح غير مبررة لأنه آمن وأي أعراض جانبية محتملة أقل بكثير من خطورة الإصابة واختلاطاتها، مبينة أنه من الصعب تحديد شدة الإصابة بالفيروس لاختلافها من شخص إلى آخر لذلك فإن أخذ اللقاح يسهم بالحماية الصحية ويخفف سرية المرض موضحة أن مدة وصول الرسالة للمواطن بعد تسجيله على المنصة تختلف من محافظة إلى أخرى بحسب ضغط التسجيل وعدد المراكز المخصصة.

ووفقاً لمشرفة التلقيح ضد فيروس كورونا بدمشق مسؤولة المنطقة الصحية الثالثة الدكتورة مها البحرة فإن التسجيل على المنصة الإلكترونية مستمر للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين الراغبين بأخذ اللقاح لافتة إلى أنه يومياً يتلقى ما يقارب الـ 100 شخص اللقاح بالمراكز المخصصة وقالت أنه في حال كان لدى الشخص أي تردد أو شكوك حول اللقاح فبإمكانه استشارة طبيبه الخاص واتخاذ قراره فاللقاح مجاني وغير إجباري.