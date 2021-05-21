كوادر الرياضات الخاصة: سنشارك جميعاً في الانتخابات من أجل سورية

حاتم شحادة

شدد رئيس اتحاد الرياضات الخاصة هنائي الوز على أهمية المشاركة في الاستحقاق الرئاسي الذي يعكس حرص الدولة السورية على قيام مؤسساتها بواجباتها الدستورية واستكمال الإنجازات التي حُققت على طريق تحرير الأرض من فلول التنظيمات الإرهابية وإنهاء الاحتلال وإعادة الأمن والاستقرار وإعادة البناء وإصلاح ما دمره الإرهاب.

وأكد الوز باسم كوادر الرياضات الخاصة عزمهم المشاركة بفعالية وإخلاص في الاستحقاق الرئاسي، مضيفاً أننا ننتظر هذا الموعد بفارغ الصبر لندلي بأصواتنا بكل حرية لمن نراه أهلاً لقيادة سفينة الوطن إلى برّ الأمان لكي يبقى مزدهراً غانماً ينعم بالسلام.

ولفت الوز إلى أن أبطال الرياضات الخاصة كانوا خير ممثلين للبلد خلال سنوات الحرب على سورية، وسيبقون كذلك دائماً.

بدوره قال مدرب المنتخب الوطني للرياضات الخاصة جمال عليوي: إن المشاركة في الاستحقاق الرئاسي واجب وطني علينا كرياضيين وكبقية فئات الشعب المشاركة به، لأن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد يعد الرد الحقيقي على كل من يحاول عرقلته، علينا جميعاً التواجد وبكثافة في يوم الاستحقاق الدستوري.

وعدّ عليوي أن إقامة الاستحقاق في موعده هو رد قوي على أعداء الوطن، مؤكداً أن شعبنا الأبي حسم موقفه في المشاركة بالانتخابات الرئاسية, وقال كلمته قبل أن يبدأ الاستحقاق لأنه يمثل إرادته غير آبه بكل الضغوطات التي تمارس عليه، وهي لن تمنعه من ممارسة حقه الانتخابي في اختيار المرشح الأفضل لرئاسة الجمهورية.

ومن جانبه قال البطل الرياضي عبد الحكيم البكر أننا سنشارك جميعاً في هذه الانتخابات من أجل سورية .. ووفاء لدماء الشهداء ولإيماننا بالنصر القريب، لذلك لا بدّ لنا كرياضيين من المساهمة برسم خريطة المستقبل لهذا الوطن لأنه الضمان للحياة الأفضل التي نتمناها للأجيال القادمة، ومن هذا المنطلق سأقوم بواجبي في المشاركة بصوتي في الاستحقاق الرئاسي القادم.

وأضاف: إن تنفيذ الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها المحددة، هو احترام للدستور، وإصرار على استمرار عمل المؤسسات، وإن المشاركة فيها هي من حقنا ومن واجبنا لاختيار من هو الأكفأ لقيادة بلدنا إلى برّ الأمان.