أهالي التل وعين منين يستعدون للاستحقاق الرئاسي بفعاليات وطنية

يوسف الحيدر – ريف دمشق

أقامت الفعاليات الأهلية احتفالاً وطنياً في التل وعين منين دعماً للاستحقاق الرئاسي، وتأكيداً على استعداد الأهالي للانتخابات والرغبة الكبيرة لديهم في الاقتراع واختيار الشخص المناسب ودعماً له في الانتخابات الرئاسية، وشهد الاحتفال إلقاء كلمات وبعض الأشعار وأغاني وطنية لعدد من الفنانين السوريين المعروفين وبعض اللوحات الفنية لأطفال المدارس والتوقيع على العلم الوطني بطول 350 متراً تمّ حمله تعبيراً منهم على احترام علم البلاد.

المشاركون شددوا على أنّ الانتخاب واجب وطني ودستوري والوطن يستحق أكثر من ذلك وأنّهم لن يبخلوا بصوتهم على البلد التي حمتهم وحررتهم من الإرهاب، ومن بينهم مختار الحرنة الشرقية في المدينة نضال ضاهر الذي أكد أن أهالي التل متشوقون ليوم الاقتراع والأجواء الاحتفالية التي جرت أكبر دليل على ذلك.

من جهتهما، رئيس المجلس البلدي المهندس باسم الصمل ونائبه رامي جاموس أكدا أنّ الاستعدادات على أكمل وجه و أنّ هناك حالة فرحٍ في شوارع المدينة دعماً للاستحقاق والمرشح الذي يستحق قيادة سورية.

ومن عين منين قالت رنا أحمد مصمص عريفة الحفل الذي أقامه الأهالي دعماً للاستحقاق الرئاسي إنّ لها الفخر في المشاركة في الاحتفال المخصص للاستحقاق الرئاسي، وأكدت أنّ نسبة كبيرة من نساء عين منين سيذهبن مجموعات وأفراداً للانتخاب في يوم الاستحقاق.

وأشار رئيس بلدية منين عبد الغني قاسم إلى أنّ الاستحقاق الرئاسي دليل على الانتصار ويعكس قوة الشعب السوري وجيشه الذي وصل بالبلاد إلى برّ الأمان.

و بيّن عضو غرفة صناعة دمشق وريفها درويش محمد بأن الصناعيين في عين منين والتل والأهالي بشكل عام سيكونون جاهزين يوم الاستحقاق لممارسة واجبهم الوطني وحقهم الدستوري.

عدسة وائل خليفة