الصحة: 55 إصابة و6 وفيات جديدة بكورونا وشفاء 29 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 29 حالة ووفاة 6 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن23939 شفيت منها 21489 وتوفيت 1720 حالة.

وأوضح البيان أن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم الخميس 20 أيار 2021 على الشكل التالي :

=الإصابات:

16 في حلب

10 في دمشق

7 في طرطوس

6 في اللاذقية

5 في ريف دمشق

5 في حمص

4 في حماة

2 في الرقة

=الشفاء :

16 في اللاذقية

13 في دمشق

=الوفاة :

2 في دمشق

2 في اللاذقية

1 في حلب

1 في حمص