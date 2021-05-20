دعماً للاستحقاق الرئاسي.. مهرجان رياضي للألعاب القتالية بدمشق

دعماً للاستحقاق الرئاسي أقام مكتب ألعاب القوة المركزي في الاتحاد الرياضي العام مهرجانا لألعاب الفنون القتالية اليوم بمشاركة واسعة من الرياضيين في عدد من الألعاب القتالية وذلك في صالة الجلاء الرياضية بدمشق.

وتضمن المهرجان عروضاً لمختلف الفئات العمرية في ألعاب الكاراتيه والقوة البدنية وبناء الأجسام ورفع الأثقال والتايكوندو والجمباز والجودو والايكيدو إضافة إلى عرض بالدراجات الهوائية وسط تشجيع من الجمهور.

وأكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام محمد الحايك أهمية المشاركة في الاستحقاق القادم المتمثل بالانتخابات الرئاسية والذي يعكس إرادة الحياة لدى السوريين، مبيناً أن الرياضيين وبصفتهم مكوناً رئيسياً من مكونات الشعب السوري ينتظرون يوم السادس والعشرين من الشهر الجاري بفارغ الصبر لممارسة واجبهم الوطني وحقهم الدستوري.

وأشار الحايك إلى أهمية الانجازات التي حققتها الرياضة السورية في البطولات الخارجية في مختلف الألعاب وسعي لاعبيها ولاعباتها الدائم لتقديم منتخباتنا الوطنية بالشكل الأمثل في المحافل الدولية.

وأبدى عدد من الرياضيين والكوادر التدريبية حماسهم للتوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم ، مؤكدين أن مشاركتهم بهذه الانتخابات تعبير صادق عن الديمقراطية لتقرير مستقبل بلدهم بأنفسهم.