اتحاد العمال يدين الاعتداء على السوريين المتوجهين إلى السفارة للمشاركة في الانتخابات

أدان الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية الاعتداءات التي قام بها بعض اللبنانيين على العمال والمواطنين السوريين المتوجهين إلى مقر السفارة السورية في بيروت للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية ما أدى إلى إصابة العشرات منهم.

وأضاف الاتحاد في بيان تلقت سانا نسخة منه أن هذا الاعتداء والجرم الموصوف بحق العمال والمواطنين السوريين في لبنان لا يقوم به إلا أصحاب التوجهات الإجرامية المعروفة ميولهم وتوجهات متزعميهم الملوثة أياديهم بدماء أبناء الشعب اللبناني والفلسطيني والسوري.

وأكد البيان أن هذه الاعتداءات لم ولن تثني العمال السوريين المقيمين في لبنان عن الاستمرار بالتوافد إلى مقر السفارة والإدلاء بأصواتهم ليوصلوا رسالة إلى العالم أجمع أن إرادة السوريين لن تكسر داعياً الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب والاتحاد العالمي للنقابات والمنظمات النقابية العربية والإقليمية والدولية وفي المقدمة الإخوة الأشقاء في الاتحاد العمالي العام في لبنان ومنظمة العمل الدولية إلى إدانة واستنكار هذه الجريمة.

كما دعا البيان الجهات اللبنانية المختصة وشرفاء الشعب اللبناني إلى محاسبة المجرمين وتقديمهم للعدالة والمساءلة على أفعالهم.