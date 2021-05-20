دوليسياسة

متظاهرون من حزب الوطن التركي يطالبون بإغلاق قاعدة كوراجيك

نظم حزب الوطن التركي مظاهرة بالقرب من قاعدة كوراجيك الأطلسية شرق البلاد وطالبوا بإغلاقها.     

وحمل المتظاهرون لافتات تطالب بانسحاب تركيا من حلف الأطلسي وإغلاق جميع قواعده في البلاد وعدم السماح للكيان الصهيوني بالاستفادة منها.    

كما عبر المتظاهرون عن تضامنهم مع نضال الشعب الفلسطيني في مواجهة المجازر والممارسات الوحشية الإسرائيلية.    

وفي مدينة غازي عنتاب جنوب البلاد نظم حزب العمل مظاهرة مماثلة تضامناً مع الشعب الفلسطيني وناشدوا سلطات النظام التركي إلغاء كل الاتفاقيات الموقعة مع الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وعدم الاكتفاء بـ “التصريحات الرنانة“.      

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