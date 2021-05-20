سيناتور أمريكي يطالب بايدن بوقف صفقة السلاح إلى “إسرائيل”

قدم عضو مجلس الشيوخ الأمريكي بيرني ساندرز مشروع قرار يطالب إدارة الرئيس جو بايدن بوقف صفقة سلاح بقيمة 735 مليون دولار لكيان الاحتلال الإسرائيلي مكرراً بذلك إجراء مماثلاً تقدم به أعضاء ديمقراطيون في مجلس النواب رداً على العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

ونقلت وكالة رويترز عن ساندرز قوله: في لحظة تمزق فيها القنابل الأميركية غزة وتقتل النساء والأطفال لا يمكننا ببساطة السماح بتمرير صفقة سلاح أخرى كبيرة دون حتى مناقشتها في الكونغرس، داعياً واشنطن إلى النظر بتعمق فيما إذا كانت مبيعات السلاح تؤجج الصراع.

وكان عدد من النواب الديمقراطيين الأمريكيين بينهم ألكسندريا أوكاسيو كورتيز ومارك بوكان ورشيدة طليب طالبوا أمس بوقف صفقة الأسلحة الجديدة للكيان الإسرائيلي.

وكشفت مصادر أمريكية أمس الأول أن إدارة بايدن أبلغت الكونغرس بالصفقة الجديدة وقيمتها 735 مليون دولار والتي تعد جزءاً بسيطاً من مجمل المساعدات العسكرية الأمريكية التي تقدمها لكيان الاحتلال الإسرائيلي.