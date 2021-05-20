حاتم شحادة

استقبل رئيس الاتحاد الرياضي العام فراس معلا اليوم الخميس وفد الاتحاد الآسيوي لكرة السلة برئاسة هاغوب خجاريان المدير التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة السلة لقارة آسيا – الأمين العام للاتحاد الأسيوي لكرة السلة وذلك في مستهل زيارته لدمشق والتي تستمر ليومين.

وتم خلال الاجتماع إطلاق الشعار الجديد للاتحاد السوري لكرة السلة، كما أقيم مؤتمر صحفي للحديث عن نتائج الزيارة وكل ما يخص كرة السلة السورية وعلاقتها بالاتحادين الدولي والآسيوي.

وأعرب خجاريان عن أمله أن تكون المرحلة القادمة محطة لانطلاقة جديدة لكرة السلة السورية واستعادة أمجادها وعصرها الذهبي بالستينيات والسبعينيات.

ويتضمن برنامج زيارة وفد الاتحاد الآسيوي القيام بجولة اطلاعية في صالة الفيحاء لكرة السلة، وإقامة ورشات عمل تخصصية بإشراف أعضاء وفد الاتحاد الأسيوي لرؤساء وأمناء سر اللجان المعنية في الاتحاد السوري لكرة السلة حول (المسابقات – الأهلية – الإحصاء – الإعلام والتواصل – لعبة 3 × 3 – مشاريع الفيبا الخاصة).

ويضم وفد الاتحاد الآسيوي المدير الإداري للاتحاد الأسيوي لكرة السلة أدلين كفاليان ومساعد مدير الرياضة والمسابقات في الاتحاد الأسيوي لكرة السلة رافي قصابيان ورئيس قسم الأهلية والإحصاء والبيانات في الاتحاد الأسيوي لكرة السلة معروف مولود، ومديرة الاتحادات الوطنية والرياضة ومسؤولة المشاريع الخاصة و (3 × 3) وكريستينا التنوخي مدير الإعلام والتواصل في الاتحاد الأسيوي لكرة السلة هوسيب سيرادريان.