عباس: الفلسطينيون لن يسمحوا بتمرير مخططات الاحتلال الإسرائيلي الاستعمارية

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الشعب الفلسطيني لن يسمح بتمرير مخططات الاحتلال الإسرائيلي الاستعمارية التهويدية مشدداً على أن مدينة القدس هي قلب فلسطين وعاصمتها الأبدية.

وأشار عباس وفق ما نقلت عنه وكالة «وفا» في كلمة له اليوم بمدينة رام الله إلى أن الاحتلال يحاول فرض واقع استعماري في مدينة القدس ويمارس من أجل ذلك حرباً مسعورة وجرائم حرب وتطهيراً عرقياً تستهدف الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة وطابعها الحضاري مؤكداً على أن الفلسطينيين لن يسمحوا بتمرير مخططات الاحتلال فالقدس قلب فلسطين وعاصمتها الأبدية ولا بديل عن تحريرها بالكامل.

ونوه عباس بصمود أبناء القدس المحتلة الذين تصدوا لاعتداءات قوات الاحتلال في باب العامود وحي الشيخ جراح والمسجد الأقصى وكنيسة القيامة مجدداً التأكيد على أن العائلات المقدسية في الشيخ جراح لن ترحل وستبقى متشبثة بأرضها وبمدينتها.

وأوضح عباس أن الاحتلال يواصل عدوانه على الشعب الفلسطيني في القدس وباقي مدن وبلدات الضفة الغربية وفي قطاع غزة المحاصر ما أسفر عن استشهاد العشرات وإصابة المئات إلا أن ذلك لن ينال من عزيمة هذا الشعب الذي يقف موحداً في مواجهة العدوان وفي الدفاع عن نفسه وحقوقه حتى ينال الحرية والاستقلال.

وقال عباس: أقول لأمريكا و«إسرائيل».. لن نغادر وطننا ولن نسمح بإعادة جريمتي اللجوء والنزوح عامي 1948 و1967 وسنبقى صامدين على أرضنا حتى تحقيق النصر والتحرير وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

«سانا»