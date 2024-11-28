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انحسار المنخفض الجوي عن البلاد مع استمرار الأجواء الباردة

تشرين- رجاء عببد:

أكد المتنبئ الجوي حسان أحمد جردي بأن تأثير المنخفض الجوي ينحسر عن البلاد بشكلٍ كامل ‏ابتداء من اليوم الخميس.‏
وأوضح جردي لـ«تشرين» تستمر الأجواء الباردة نهاراً وشديدة البرودة ليلاً خاصةً في المرتفعات ‏الجبلية، كما ترتفع درجات الحرارة لتقترب من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة مطلع الأسبوع ‏القادم مع أجواء مستقرة باردة وصافية إلى غائمة جزئياً.‏
وتكون في المنطقة الساحلية باردة نسبياً ليلاً خاصةً في المرتفعات الجبلية مع احتمال حدوث ‏صقيع في المناطق الجبلية اليوم الخميس. ويوم غدٍ الجمعة يتشكل ضباب في القلمون والمنطقة ‏الوسطى وأجزاء من المنطقة الجنوبية والشمالية خلال ساعات الليل والصباح الباكر.‏
وأضاف جردي بأن الأجواء تكون مستمرة ومستقرة ومشمسة حتى منتصف الأسبوع المقبل ليبدأ ‏تأثير منخفض جوي بدءاً من يوم الإثنين القادم.‏

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