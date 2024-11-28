انحسار المنخفض الجوي عن البلاد مع استمرار الأجواء الباردة
تشرين- رجاء عببد:
أكد المتنبئ الجوي حسان أحمد جردي بأن تأثير المنخفض الجوي ينحسر عن البلاد بشكلٍ كامل ابتداء من اليوم الخميس.
وأوضح جردي لـ«تشرين» تستمر الأجواء الباردة نهاراً وشديدة البرودة ليلاً خاصةً في المرتفعات الجبلية، كما ترتفع درجات الحرارة لتقترب من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة مطلع الأسبوع القادم مع أجواء مستقرة باردة وصافية إلى غائمة جزئياً.
وتكون في المنطقة الساحلية باردة نسبياً ليلاً خاصةً في المرتفعات الجبلية مع احتمال حدوث صقيع في المناطق الجبلية اليوم الخميس. ويوم غدٍ الجمعة يتشكل ضباب في القلمون والمنطقة الوسطى وأجزاء من المنطقة الجنوبية والشمالية خلال ساعات الليل والصباح الباكر.
وأضاف جردي بأن الأجواء تكون مستمرة ومستقرة ومشمسة حتى منتصف الأسبوع المقبل ليبدأ تأثير منخفض جوي بدءاً من يوم الإثنين القادم.