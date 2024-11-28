قواتنا المسلحة تواصل تصديها لهجوم إرهابي في ريفي حلب وإدلب وتكبد الإرهابيين خسائر فادحة بالعتاد والأرواح

واصلت قواتنا المسلحة الباسلة تصديها لهجوم إرهابي واسع شنته التنظيمات الإرهابية في ريفي حلب وإدلب وكبدتها ‏خسائر فادحة في العتاد والأرواح.‏

وقالت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في بيان اليوم: «قامت التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما ‏يسمى “جبهة النصرة الإرهابية” والموجودة في ريفي حلب وإدلب بشن هجوم كبير وعلى جبهة واسعة صباح يوم ‏الأربعاء 27-11-2024 بأعداد كبيرة من الإرهابيين، وباستخدام الأسلحة المتوسطة والثقيلة، مستهدفة القرى والبلدات ‏الآمنة ونقاطنا العسكرية في تلك المناطق».‏

وأضافت القيادة: «إن قواتنا المسلحة تصدت للهجوم الإرهابي الذي ما زال مستمراً حتى الآن، وكبدت التنظيمات ‏الإرهابية المهاجمة خسائر فادحة في العتاد والأرواح، وتقوم قواتنا بمواجهة التنظيمات الإرهابية بمختلف الوسائط ‏النارية وبالتعاون مع القوات الصديقة».‏