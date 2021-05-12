دوليسياسة

موسكو: واشنطن لم ترد على مقترحنا بشأن أمن المعلومات

" سبوتنيك"

قال نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف، اليوم الأربعاء: إن الجانب الروسي ظل لفترة طويلة يقترح أفكاراً ملموسة وبناءة لاستئناف الاتصالات مع الولايات المتحدة في مجال أمن المعلومات الدولي.
ووفقاً لسيرومولوتوف، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” قال : الخارجية الروسية اقترحت أفكاراً ملموسة وبناءة بشأن استئناف الاتصالات مع الولايات المتحدة حول تلك المشكلات الملحة جداً في العلاقات الثنائية بشأن أمن المعلومات الدولي.
وأضاف: في الخامس والعشرين من شهر أيلول نُشر تصريح الرئيس فلاديمير بوتين، الذي كان يحتوي على مجموعة من المقترحات بشأن عودة التفاعل بين موسكو وواشنطن في هذا الاتجاه «أمن المعلومات»
و من بين تلك المقترحات استعادة صيغ الحوار المتخصصة وقنوات تبادل المعلومات، وإبرام اتفاق ثنائي بشأن منع الحوادث في فضاء المعلومات، وتبادل ضمانات عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وأضاف المسؤول الروسي ، حتى الآن لم ترد أي استجابة من وراء المحيط، لا من الإدارة السابقة ولا من الإدارة الحالية.

قد يعجبك ايضا
سياسة

الإفراج عن أسرى من طرفي النزاع الليبي

دولي

الأونروا تدين قتل “إسرائيل” أربعة من طلابها في غزة

سياسة

“الجهاد الإسلامي”:” إسرائيل” أضعف من أي وقت

دولي

مجلس الأمن يناقش الوضع في الاراضي الفلسطينية