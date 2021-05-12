موسكو: واشنطن لم ترد على مقترحنا بشأن أمن المعلومات

" سبوتنيك"

قال نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف، اليوم الأربعاء: إن الجانب الروسي ظل لفترة طويلة يقترح أفكاراً ملموسة وبناءة لاستئناف الاتصالات مع الولايات المتحدة في مجال أمن المعلومات الدولي.

ووفقاً لسيرومولوتوف، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” قال : الخارجية الروسية اقترحت أفكاراً ملموسة وبناءة بشأن استئناف الاتصالات مع الولايات المتحدة حول تلك المشكلات الملحة جداً في العلاقات الثنائية بشأن أمن المعلومات الدولي.

وأضاف: في الخامس والعشرين من شهر أيلول نُشر تصريح الرئيس فلاديمير بوتين، الذي كان يحتوي على مجموعة من المقترحات بشأن عودة التفاعل بين موسكو وواشنطن في هذا الاتجاه «أمن المعلومات»

و من بين تلك المقترحات استعادة صيغ الحوار المتخصصة وقنوات تبادل المعلومات، وإبرام اتفاق ثنائي بشأن منع الحوادث في فضاء المعلومات، وتبادل ضمانات عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وأضاف المسؤول الروسي ، حتى الآن لم ترد أي استجابة من وراء المحيط، لا من الإدارة السابقة ولا من الإدارة الحالية.