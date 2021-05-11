منصور يطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

طالب مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور مجلس الأمن بالعمل لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني ووقف جميع ممارسات الاحتلال التهويدية الرامية إلى تغيير الطابع الحضاري والتاريخي والتركيبة الديمغرافية لمدينة القدس.

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية « وفا» إلى أن منصور شدد في ثلاث رسائل وجهها اليوم إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة على وجوب اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين والعمل على وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ أمس على قطاع غزة المحاصر والذي أسفر حتى الآن عن استشهاد 30 فلسطينياً بينهم امرأة وعشرة أطفال إضافة إلى إصابة المئات.

وأوضح منصور أن الاحتلال صعّد في الأيام الماضية اعتداءاته على المسجد الأقصى والمرابطين فيه ما أدى إلى إصابة المئات إضافة إلى مواصلته إقامة المستوطنات وخاصة في القدس المحتلة والاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين من المدينة في انتهاك للقرارات الدولية ولاسيما القرار2334 الذي يؤكد رفض جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع ووضع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس.

ولفت منصور إلى قيام المستوطنين بحماية قوات الاحتلال باقتحام حي الشيخ جراح شرق القدس واعتدائهم على الفلسطينيين في محاولة لتهجيرهم منه ضمن المخطط الذي يستهدف تهويد المدينة المقدسة مشدداً على ضرورة تحرك مجلس الأمن لوقف ممارسات الاحتلال العدوانية وتأمين حماية دولية للشعب الفلسطيني من جرائمه.