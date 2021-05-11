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الصحة: 51 إصابة و6 وفيات جديدة بكورونا وشفاء 292 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 292 حالة ووفاة 6 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 23490 شفيت منها 19316 وتوفيت 1670 حالة.

وأوضح البيان أن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم الثلاثاء 11  أيار  2021 على الشكل التالي :

الإصابات:

20 في حلب
10 في حماة
7 في طرطوس
7 في اللاذقية
4 في دمشق
2 في ريف دمشق
1 في درعا

=الشفاء:

90 في ريف دمشق
81 في دمشق
62 في اللاذقية
36 في حلب
16 في حمص
7 في درعا

=الوفاة:

2 في دمشق
1 في حلب
1 في طرطوس
1 في درعا
1 في السويداء

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