الحوثي يؤكد وقوف الشعب اليمني مع الشعب الفلسطيني في مقاومته الاحتلال

أكد قائد حركة أنصار الله اليمنية عبد الملك بدر الدين الحوثي اليوم وقوف الشعب اليمني إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الحوثي في كلمة متلفزة: سنبقى في حالة استعداد تجاه كل الاحتمالات والتطورات وحسب اللازم وسنبقى على تنسيق مستمر مع حركات المقاومة في فلسطين ومحور المقاومة.

ونوه الحوثي بصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في التصدي للاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين.

وأضاف الحوثي: نتابع باهتمام كبير التطورات على الساحة الفلسطينية إثر التصعيد الذي يقوم به العدو الإسرائيلي واستهدافه المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح في القدس المحتلة.

«سانا»