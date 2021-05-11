الأسطول الروسي يراقب تحركات سفينة دوريات فرنسية في البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن الأسطول الروسي بدأ مراقبة تحركات سفينة الدوريات الفرنسية كوماندان بيرو بعد دخولها البحر الأسود.

ونقلت وكالة «تاس» عن المكتب الإعلامي للمركز الوطني لإدارة الدفاع التابع للوزارة قوله إن قوى ووسائل أسطول البحر الأسود بدأت مراقبة تحركات سفينة الدوريات كوماندان بيرو التابعة للقوات البحرية الفرنسية والتي دخلت مياه البحر الأسود اليوم.

وودعت روسيا في أكثر من مناسبة الولايات المتحدة والدول الغربية إلى الكف عن الاستعراض المتهور للسلاح في البحر الأسود على خلفية تحركات سفنها الحربية هناك مشددة على أن السلام والأمن في هذه المنطقة لا يحتاجان إلى تدخل خارجي.

«سانا»