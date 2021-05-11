موسكو تدعو إلى وقف العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين

دعت وزارة الخارجية الروسية اليوم إلى وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وعدم اتخاذ خطوات من شأنها زيادة التصعيد.

وذكرت «سبوتنيك» أن الخارجية الروسية أعربت عن قلقها العميق بشأن تردي الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة على خلفية الاعتداءات الإسرائيلية واقتحام المسجد الأقصى داعية الى عدم اتخاذ خطوات من شأنها زيادة التصعيد.

وأبدت الخارجية الروسية استعداد موسكو لتكثيف الجهود من أجل استئناف عملية التفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لافتة الى أن الجانب الروسي أكد استعداده مواصلة تعزيز الجهود في هذا الاتجاه بما في ذلك استخدام قدرات اللجنة الرباعية للشرق الأوسط للوسطاء الدوليين.

«سانا»