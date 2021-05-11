استشهاد 3 فلسطينيين جراء عدوان لطيران الاحتلال الإسرائيلي

استشهد ثلاثة فلسطينيين بينهم امرأة وأصيب آخرون مساء اليوم من جراء عدوان لطيران الاحتلال الإسرائيلي على أحياء في مدينة غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال استهدف بعدد من الصواريخ حيي الزيتون والشيخ رضوان شمال غزة وغرب مخيم جباليا وبيت لاهيا شمال قطاع غزة ما أدى لاستشهاد ثلاثة فلسطينيين بينهم امرأة وإصابة آخرين.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء منذ الأمس إلى 29 فلسطينياً بينهم امرأتان و9 أطفال وأصيب المئات بجروح من جراء اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة المحاصر كما أصيب مئات الفلسطينيين بجروح من جراء اعتداء قوات الاحتلال ومستوطنيه على الفلسطينيين في القدس المحتلة وباقي مدن وبلدات الضفة الغربية.