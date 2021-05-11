بكين: واشنطن تستخدم قضايا حقوق الإنسان كأداة سياسية مناوئة ضدنا

جدّدت الصين رفضها القاطع لتدخل الولايات المتحدة في شؤونها الداخلية، مؤكدة أن واشنطن تستغل قضايا حقوق الإنسان كأداة سياسية مناوئة ضدها.

ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدث باسم بعثة الصين الدائمة لدى الأمم المتحدة قوله: إن الولايات المتحدة والجهات الأخرى الراعية لتنظيم حدث حول حالة حقوق الإنسان في شينجيانغ تتعمد اختلاق الأكاذيب ونشر معلومات مضللة خبيثة عن هذه المنطقة الصينية دون أدنى احترام للحقائق.

وأعرب المتحدث عن رفض الصين الشديد لهذا الحدث الذي ستنظمه الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا إضافة إلى عدد قليل من المنظمات غير الحكومية في نيويورك ،مؤكداً أنه يمثل تدخلا في الشؤون الداخلية للصين.

وأشار المتحدث إلى أن إنجازات الصين في حماية حقوق الإنسان معروفة للجميع وأن الولايات المتحدة وغيرها من الجهات الراعية هم من يحتاجون إلى التفكير في سوء معاملتهم للأقليات في بلدانهم، لافتاً إلى أن واشنطن تدعي أنها تهتم بحقوق الإنسان وأن الحقيقة المعروفة عالميا عكس ذلك.