“الأوروبي” يرفع دعوى قضائية جديدة ضد أسترازينيكا

رفع الاتحاد الأوروبي اليوم دعوى قضائية جديدة ضد شركة “أسترا زينيكا” قد تؤدي إلى فرض عقوبات مالية عليها بسبب تأخر إمدادات اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وذكرت رويترز أن محامياً يمثل الاتحاد الأوروبي طالب “استرا زينيكا” خلال جلسة النظر بالقضية في محكمة بلجيكية بتسليم 120 مليون جرعة لقاح بحلول نهاية حزيران المقبل.

وتعهدت الشركة الإنكليزية السويدية في البداية بتسليم 300 مليون جرعة من اللقاح بدءاً من كانون الأول الماضي وحتى نهاية حزيران المقبل لكنها أرجأت الشحنات ولم تسلم سوى 50 مليون جرعة كان يتعين تسليمها في كانون الثاني الماضي بموجب العقد.

وهذه الدعوى القضائية الثانية ضد “أسترا زينيكا” بعد دعوى رفعها الاتحاد ضد الشركة في نهاية نيسان الماضي بسبب تأخر إمدادات اللقاح.

سانا