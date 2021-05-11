دوائي.. مشروع لتوفير الأدوية للمصابين بأمراض مزمنة بدمشق وريفها

أطلقت جمعية «سورية بتجمعنا» مشروعاً بعنوان «دوائي» يتضمن توفير الأدوية مجاناً وبشكل دوري للمصابين بأمراض مزمنة من غير القادرين على تأمينها وذلك بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم وبالتعاون مع عدد من الأطباء المغتربين.

وبين رامي الحلبي رئيس مجلس إدارة الجمعية في حديثه لـ «سانا» الشبابية أن المشروع يستهدف المصابين بأمراض مزمنة والأولوية ستكون لكبار السن والعائلات التي لا معيل لها من سكان مدينة دمشق وريفها في المرحلة الحالية.

ويشمل المشروع وفق الحلبي تقديم الأدوية لأمراض نقص التروية وقصور القلب والكولسترول وربو الأطفال والسكري والضغط.