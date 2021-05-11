غوتيريش يعتزم إجراء محادثات بالفيديو مع بوتين

"روسيا اليوم"

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: إنه يعتزم إجراء محادثات بالفيديو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارته لموسكو يومي 12 و 14 أيار.

وأضاف غوتيريش، في مقابلة له مع وكالات “الأنباء الروسية”: تلقيت دعوة لزيارة موسكو لإجراء مناقشات سنوية طبيعية مع القيادة الروسية، وبالطبع قبلتها بكل سرور.

ورداً على سؤال حول هل توجد خطط للقاء مع الرئيس الروسي قال غوتيريش: سيكون هناك اتصال افتراضي معه في هذه الزيارة، لكن بالطبع إذا تم عقد اجتماع للجمعية العامة لاحقاً، فسأكون سعيداً باستقبال الرئيس بوتين في نيويورك عندما يحضر إلى الجمعية العامة، مشيرا إلى أنه ينوي خلال زيارته، بحث أزمات أوكرانيا وسورية واليمن مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وأعرب عن أمله بمناقشة كذلك جميع المشاكل الأمنية الرئيسة في العالم اليوم، سواء كانت ليبيا أو سورية أو اليمن أو أوكرانيا أو أفغانستان .

ويتوقع غوتيريش كذلك، تبادل وجهات النظر مع لافروف حول ما هو ضروري لحل هذه المشاكل، والمساعدة في حل جميع النزاعات في العالم.