سبعة قتلى في هجوم على مدرسة في تتارستان الروسية

ذكرت وسائل إعلام روسية أن 7 أشخاص قتلوا وأصيب 10 آخرين بجراح في حادث إطلاق نار وقع صباح اليوم في إحدى مدارس مدينة قازان، عاصمة جمهورية تتارستان وسط روسيا.
وقالت مصادر في هيئة الطوارئ المحلية: إن مجهولين أطلقا النار في المدرسة وترافق الهجوم مع انفجار.
وأضافت المصادر: إن أحد المهاجمين قاصر وتم القبض عليه، وقامت السلطات بإخلاء مبنى المدرسة عقب وقوع الحادث.
ذكرت وسائل إعلام روسية أن 7 أشخاص قتلوا وأصيب 10 آخرين بجراح في حادث إطلاق نار وقع صباح اليوم في إحدى مدارس مدينة قازان، عاصمة جمهورية تتارستان وسط روسيا.