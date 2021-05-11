دوليسياسة

سبعة قتلى في هجوم على مدرسة في تتارستان الروسية

«روسيا اليوم»

ذكرت وسائل إعلام روسية أن 7 أشخاص قتلوا وأصيب 10 آخرين بجراح في حادث إطلاق نار وقع صباح اليوم في إحدى مدارس مدينة قازان، عاصمة جمهورية تتارستان وسط روسيا.
وقالت مصادر في هيئة الطوارئ المحلية: إن مجهولين أطلقا النار في المدرسة وترافق الهجوم مع انفجار.
وأضافت المصادر: إن أحد المهاجمين قاصر وتم القبض عليه، وقامت السلطات بإخلاء مبنى المدرسة عقب وقوع الحادث.

قد يعجبك ايضا
سياسة

ربيعي: المفاوضات الإيرانية- السعودية مستمرة

دولي

موسكو: جاهزون لعقد اجتماع للرباعية الدولية حول الشرق الأوسط

الانتخابات الرئاسية 2021

ناشطون في العمل الأهلي: إنجاز الانتخابات الرئاسية خطوة نحو سورية المستقبل

دولي

غوتيريش يعتزم إجراء محادثات بالفيديو مع بوتين