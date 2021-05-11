حزب ألماني: العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا تضر بألمانيا

" روسيا اليوم"

أعلن أحد رؤساء حزب “البديل من أجل ألمانيا” تينو كروبالا، أن العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا تلحق ضررا بالاقتصاد الألماني، داعيا لرفعها بشكل سريع.

ونقلت وكالة “نوفوستي” عن كروبالا: إن السلام في أوروبا والعالم كله هو واحد من الأهداف الرئيسية لـ “البديل من أجل ألمانيا.” وتلعب العلاقات الجيدة مع روسيا دورا هاما في ذلك، لأن روسيا برأينا تنتمي إلى أوروبا. ولذلك يجب وقف ممارسة سياسة العقوبات بسرعة.

وأضاف: إن المصانع الواقعة شرق ألمانيا التي كانت تتعاون مع روسيا بشكل حيوي هي الأكثر تضررا من العقوبات.

وأشار إلى أن حزبه يؤيد تخفيف حدة التوتر في العلاقات مع موسكو، مؤكدا أن الحزب يدعم مشروع “السيل الشمالي-2” لأسباب أمن الطاقة الألماني.

هذا ورحب كروبالا بالمحادثات حول حجز وإنتاج لقاح “سبوتنيك” V فيروس كورونا في ألمانيا

وتابع : لا أعرف لماذا تجري مناطق ألمانية منفصلة وليس الحكومة الفدرالية محادثات مع الجانب الروسي حول شراء اللقاح الروسي… لكنني طبعا أرحب بأن المواطنين الراغبين في التطعيم بإمكانهم الاختيار بين الأدوية المختلفة.