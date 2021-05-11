قاليباف: أين حقوق الإنسان من جرائم الصهاينة ضد الفلسطينيين؟

"فارس"

أشار رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قاليباف إلى جرائم الصهاينة المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى، متسائلاً أين حقوق الإنسان العالمية من هذه الجرائم، ولم لا تفعل شيئاً؟ لماذا لا تقول المحافل الدولية شيئاً؟.

وفي اجتماع المجلس اليوم، أدان قاليباف جرائم الكيان الصهيوني الغاصب في انتهاك حرمة المسجد الأقصى وقتل الشعب الفلسطيني المظلوم خاصة الأطفال، قائلاً: هذا الكيان لا يلتزم بحقوق الإنسان ونراه يرتكب الجرائم يومياً ضد الفلسطينيين.

وأضاف: ليعلم الذين يسعون لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني أن الأمة الإسلامية والمقاومة تقف أمام هذه الجرائم وستحقق الانتصار.