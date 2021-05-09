تظاهرات في فرنسا تنديداً بسياسات ماكرون

تظاهر عشرات آلالاف اليوم في جميع أنحاء فرنسا تنديداً بسياسات حكومة الرئيس مانويل ماكرون المتعلقة بإجراءات معالجة التلوث المناخي وعدم استجابة الأخير للمطالب الشعبية بهذا الصدد.

ونقلت صحيفة “لوموند” الفرنسية عن أحد المنظمين قوله في تصريح: إن ما مجموعه 115000 شخص تظاهروا في 163 منطقة في مختلف أرجاء البلاد مطالبين الحكومة باتخاذ إجراءات لإنقاذ البيئة.

ففي العاصمة الفرنسية وحدها تظاهر 56 ألف شخص في حين خرج الآلاف في كل من ليل وستراسبورغ وليون وتولوز ونانت ورين ومرسيليا وبوردو.

بدورهم أوضح نواب فرنسيون أن المظاهرات نظمت على خلفية عدم وفاء ماكرون بوعوده فيما يتعلق بالاستفتاء على قانون جديد من المفترض أن يتضمن إجراءات للحد من تلوث المناخ.

بدوره قال سيريل ديون الضامن لاتفاقية المواطنين بشأن قانون المناخ إن عدم وجود طموح لهذا القانون الجديد والتخلي شبه المؤكد عن الاستفتاء عليه يشكل خطوة أخرى إلى الوراء بينما استنكر النائب ماتيو أورفيلين تخلي ماكرون عن وعوده بخصوص قانون المناخ، في حين أشارت منظمة السلام الأخضر إلى أن إلغاء الاستفتاء على القانون الجديد بشأن المناخ “يبعث بإشارة مقلقة حول الوعي “بهذه الموضوعات في البرلمان.