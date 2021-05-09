قاليباف: ضرورة رفع الحظر المفروض على إيران

أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف أن إيران تسعى من أجل الرفع الكامل لإجراءات الحظر بصورة عملية وفورية.

وقال قاليباف خلال اجتماع المجلس اليوم نقلته وكالة أنباء «فارس»: إن “المفاوضات بين إيران ومجموعة أربعة زائد واحد بشأن الاتفاق النووي جارية مع الكثير من التناقضات، اذ نسمع يوماً أخباراً عن حصول تقدم في المفاوضات ونسمع يوماً آخر أخباراً عن حدوث خلافات إلا أن كل هذه الأمور مؤشر لجدية تلك المفاوضات”.

وشدد قاليباف على ضرورة الرفع العملي والفوري لكل إجراءات الحظر عن إيران وعدم التباطؤ في المفاوضات والتنفيذ الكامل والعملي من الأميركيين والأوروبيين لالتزاماتهم.

وكان رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني مجتبى ذو النور أعلن أمس أنه وفقاً للقانون الإستراتيجي لرفع العقوبات ستنتهي فرصة الغرب للوفاء بالتزاماته في الـ 24 من أيار الحالي وستتخذ إيران إجراءاتها بموجب هذا القانون.