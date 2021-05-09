مظاهرة في رام الله تنديداً بجرائم الاحتلال في القدس المحتلة

شهدت مدينة رام الله بالضفة الغربية الليلة مظاهرة احتجاجية تنديداً بجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين ومقدساتهم في مدينة القدس المحتلة.

وأوضحت وكالة «وفا» للأنباء الفلسطينية أن المشاركين في المظاهرة التي دعت إليها القوى الوطنية الفلسطينية دعماً وإسناداً للقدس في ظل ما تتعرض له من اعتداءات متصاعدة من الاحتلال رفعوا الأعلام الفلسطينية ولافتات منددة بجرائمه وانتهاكاته ومستوطنيه في المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك.

ودعا المشاركون المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل والضغط على الاحتلال لوقف جرائمه بحق الفلسطينيين ومقدساتهم ومحاسبة المسؤولين عنها.

وشدد المشاركون على تمسكهم بخيار الصمود في وجه المحتل والدفاع عن أرضهم ومقدساتهم لإفشال مخططات الاحتلال التهويدية.