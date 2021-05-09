البرلمان العراقي يدين الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني

أدان رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته داعيا الاتحاد البرلماني العربي إلى عقد اجتماع طارئ بهذا الخصوص والخروج بموقف مشترك إزاء هذه الاعتداءات.

وجاء في رسالة وجهها الحلبوسي إلى رئيس الاتحاد البرلماني العربي صقر غباش نقلها موقع «السومرية نيوز»: من موقعنا الرسمي كممثلين عن الإرادة الوطنية للشعب العراقي فإننا ندين ونستنكر الاعتداءات الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني مؤكدين دعم العراق للأشقاء في فلسطين وصمودهم البطولي ومجددين موقفنا الثابت والدائم تجاه القضية الفلسطينية بما يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأضاف الحلبوسي أن استمرار تجاوزات الكيان الصهيوني المحتل وضربه لكل قرارات الشرعية الدولية وانتهاكه الصارخ لمبادئ حقوق الإنسان يدعونا إلى تحمل مسؤولياتنا كبرلمانات عربية تمثل أماني وتطلعات أمتنا باتخاذ موقف ينسجم مع حجم التضامن مع قضيتنا الأساسية.

«سانا»