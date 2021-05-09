الصحة: 60 إصابة و9 وفيات جديدة بكورونا وشفاء 280 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 280 حالة ووفاة 9 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 23379 شفيت منها 18737 وتوفيت 1657 حالة.

وأوضح البيان أن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم الأحد 9 أيار 2021 على الشكل التالي :

الإصابات:

12 في حلب

11 في طرطوس

11 في ريف دمشق

8 في اللاذقية

6 في حمص

6 في دمشق

3 في درعا

2 في السويداء

1 في دير الزور

=الشفاء:

83 في دمشق

62 في حلب

47 في اللاذقية

38 في ريف دمشق

28 في حمص

14 في درعا

8 في السويداء

=الوفاة:

3 في دمشق

2 في دير الزور

2 في حلب

1 في اللاذقية

1 في طرطوس