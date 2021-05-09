تشرين يتوج بدرع الدوري الممتاز لكرة القدم

إبراهيم النمر

توج نادي تشرين بدرع بطولة الدوري السوري الممتاز بكرة القدم على الرغم من خسارته أمام الكرامة في ملعب الباسل بحمص بهدفين لهدف في ختام المرحلة السادسة والعشرين والأخيرة من الدوري سجل للكرامة علي زكريا ونصوح نكدلي ولتشرين محمد مرمور.

وفي دمشق فاز الجيش على جبلة برباعية مقابل هدفين والاتحاد على الحرجلة بثنائية بيضاء .

والفتوة على الحرية بثلاثة أهداف لهدف، والشرطة على الطليعة بهدف نظيف والوحدة على الساحل بسداسية مقابل لا شيء وأنهى أحمد خليفة اللقاء الذي أقيم في طرطوس قبل نهايته بـ25 دقيقة لعدم اكتمال نصاب لاعبي الساحل الذين خرجوا بداعي الإصابة.

وسيطر التعادل السلبي على لقاء حطين والوثبة.

وبهذا يكون تشرين في الصدارة بـ59 نقطة يليه الجيش 57 نقطة والكرامة 52 نقطة والوحدة 47 نقطة وحطين 45 نقطة والطليعة 36 نقطة وجبلة والوثبة والاتحاد 29 نقطة والشرطة 27 نقطة والفتوة 24 نقطة والحرجلة 23 نقطة والساحل 17 نقطة والحرية 15 نقطة.