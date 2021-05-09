عودة التيار الكهربائي إلى العشارة بريف دير الزور

ديرالزور – مالك الجاسم

أكد المهندس خالد لطفي مدير شركة كهرباء دير الزور أنه قد تم عودة التيار الكهربائي إلى مدينة العشارة بريف دير الزور الشرقي بعد انقطاع حوالي عشر سنوات بسبب الحرب على سورية، وتمت تغذية المدينة عن طريق خط توتر بطول 17 كيلو متراً منبثقاً من محطة الميادين ، وتأمين سبع محولات ، حيث تم وضع واحدة بالخدمة باستطاعة 630 ك . ف . أ ، والبقية يتم تشغيلها تباعاً .

وأوضح لطفي أن التركيز في الوقت الحالي ينصب على تغذية العشارة والقورية بالكهرباء ، وهذا يتم ضمن الإمكانات المتاحة ، وفي البداية تكون التغذية للمراكز الحيوية من محطات المياه والأفران والقطاع الصحي ، وبعدها تغذي المنطقة كاملة.

وأشار لطفي أن هناك تحسناً في الواقع الكهربائي في محافظة دير الزور ريفاً ومدينة خلال الفترة الأخيرة كما في بقية المحافظات .

ويختم حديثه بالقول: حتى الآن بلغ عدد مراكز التحويل التي تم وضعها بالخدمة في الريف والمدينة حوالي 600 مركز .