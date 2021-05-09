وولفرهامبتون يفوز على برايتون في الدوري الإنكليزي لكرة القدم

فاز وولفرهامبتون اليوم على ضيفه برايتون بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم برايتون أولاً بهدف سجله لويس دينك في الدقيقة الـ 13 ثم سجل وولفرهامبتون هدفيه عبر كل من أداما تراوري في الدقيقة الـ 76 ومورغان جيبس وايت في الدقيقة الـ 90.

وبهذا الفوز رفع وولفرهامبتون رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثاني عشر فيما توقف رصيد برايتون عند 37 نقطة في المركز الخامس عشر.

“سانا “