إنقاذ أكثر من 500 مهاجر قبالة السواحل الإيطالية

أعلنت السلطات الإيطالية اليوم إنقاذ أكثر من 500 مهاجر غير شرعي كانوا على متن خمسة زوارق قبالة سواحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية في البحر الأبيض المتوسط.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (انسا) أن السلطات اعترضت أحد الزوارق وعلى متنه 325 شخصاً على بعد ثمانية أميال من ساحل جزيرة لامبيدوزا مضيفة أن سفينة دورية تابعة للشرطة الايطالية رافقت زورقاً ثانياً يقل 90 مهاجراً إلى الجزيرة.

وتابعت أن زورقين آخرين كانا يقلان 98 و16 شخصاً وصلا إلى الجزيرة في وقت لاحق.

بدوره قال توتو مارتيلو رئيس بلدية لامبيدوزا لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الحكومية (راي) إن وصول المهاجرين يتجدد مع تحسن الطقس، داعياً إلى استئناف المناقشات بشأن قضية الهجرة.

ويشهد البحر المتوسط محاولات مستمرة من قبل المئات من المهاجرين غير الشرعيين للوصول إلى أوروبا عبر إيطاليا وإسبانيا وغيرها حيث لقي أكثر من 1200 مهاجر مصرعهم عام 2020 في البحر.

“سانا”