إعلاميون: الانتخابات الرئاسية في موعدها انتصار للشعب السوري

نور قاسم

يؤكد إعلاميون في الوسائل المختلفة المكتوبة والمرئية والمسموعة أهمية الاستحقاق الرئاسي في موعده وضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة لمواجهة التحديات الخارجية.

ولفتت الإعلامية نيفين عيسى إلى أن للانتخابات الرئاسية أهمية لكونها تمثل استحقاقاً دستورياً وواجباً وطنياً ، كما أنها تأتي بعد إنجازات الجيش العربي السوري وتضحيات السوريين في مواجهة الإرهاب وداعميه ، وفي ظل الإجراءات القسرية التي استهدفت ومازالت تستهدف السوريين في معيشتهم اليومية وتمنع عنهم الغذاء والدواء ، ونوّهت عيسى بأن المشاركة في الانتخابات تجسد تحدياً وموقفاً وطنياً ، حيث ينظر السوريون إلى المستقبل لإعادة إعمار ما خربه الإرهاب والخروج من الأزمة التي مرت بها البلاد .

ومن جانبها، الإعلامية رندة القاسم أشارت إلى أن الاستحقاق الرئاسي نوع من الدفاع عن سيادة واستقلال الوطن وعن حرية الشعب السوري لاختيار رئيسه بإرادته ، ولاسيما مع محاولة الدول الغربية بكل مخططاتهم التي تهدف لمنع الشعب عن ممارسة دوره ، وبينت القاسم أن مشاركتها في الانتخابات الرئاسية حق دستوري، آملةً أن تحسن هذه الانتخابات في حال سورية .

وبدورها الإعلامية أروى شاهين لفتت إلى أن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد ما هو إلا تحدِّ جديد وكبير أمام السوريين، وانتصار جديد لإرادة الشعب السوري للبقاء حراً كريماً، ولاسيما مع ما يبثه الإعلام الخارجي الذي ساهم منذ البدء بالعدوان ضد سورية ويحاول تشويه الانتخابات الحالية من خلال ضخ السموم عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة ، ومنها من يزعم الفبركة ويشكك في نزاهة العملية الانتخابية حتى قبل البدء بها والإعلان عنها، وهذا لم يعد يكترث به الشعب السوري الذي يعيش الواقع ويعمل لبناء المستقبل بينما المغرضون يعيشون أكاذيبهم وأحلامهم .

وأشارت شاهين إلى ضرورة المشاركة في الانتخابات باعتبارها حقاً وواجباً على الجميع مهما اختلفت الأفكار والاتجاهات وقراءة ما جرى خلال تلك السنوات، ولكن سيادة الدولة ليست محط خلاف ولا اختلاف، إنها المعيار الوطني الذي لا يقبل المساومة، وإجراء الانتخابات يعكس سيادة الدولة وقرارها المستقل وحريتها، لذا لا بد من المشاركة وانتخاب الشعب لمن يراه مناسباً .

#سورية_تنتخب2021