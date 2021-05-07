لوغانسك: الصراع في دونباس في مرحلة التصعيد

"سبوتنيك

قال رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية المعلنة من طرف واحد، ليونيد باشنيك: إن الصراع في منطقة دونباس شرق البلاد في مرحلة التصعيد، لافتاً إلى أن أوكرانيا تخرق الاتفاقيات.

وفي مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”، اليوم، أضاف باشنيك: الحديث بأن النزاع مجمّد أو مشتعل في دونباس في ظل القصف المتواصل لأراضينا بالأسلحة الثقيلة والخفيفة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، وما يخلفه من ضحايا، أمر خاطئ تماماً.

وأوضح باشنيك، أن الصراع خطر وحاد جداً، فضلاً عن أنه من الممكن أن يتجه للتصعيد في أي وقت، محملاً أوكرانيا مسؤولية خرق كل الاتفاقات، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه لا يتوقع أن تقوم القوات الأوكرانية بأي هجوم في المستقبل القريب.

وأكد باشينك أنه لا توجد حاجة ملحة لنشر قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في شرق أوكرانيا.