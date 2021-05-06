كروس يرد على سخرية مونت

رد الألماني توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد، على سخرية ماسون مونت، نجم تشيلسي، في تصريحات سابقة له.

ونجح تشيلسي في الفوز على ريال مدريد (3-1) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ما أطاح بالميرنجي خارج البطولة.

وصرح مونت عقب مباراة الإياب: “رأيت أحد لاعبي ريال مدريد يقول من قبل إنه لا يعاني من عدم النوم بسبب أفراد، لكن عليهم الآن أن يعانوا في النوم بسبب الفريق بأكمله”.

وأعاد كروس نشر تصريحات مونت، وكتب عليها: “لا أزال أنام جيدًا، لكنك أحسنت صنعًا بالأمس. تهانينا لك وحظ سعيد في أول نهائي بدوري الأبطال”.

يذكر أن كروس سبق أن فاز بلقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات مع ريال مدريد وبايرن ميونخ.