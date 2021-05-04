139 خرقاً جديداً يرتكبه العدوان السعودي في الحديدة

جدّدت قوى العدوان السعودي خرقها اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن وارتكبت 139 خرقاً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان لوكالة الأنباء اليمنية سبأ “أن قوى العدوان السعودي ارتكبت 139 خرقاً بينها ثلاثة خروقات بإلقاء قنابل على الفازة والدريهمي من قبل طيران العدوان و14 خرقاً بقصف مدفعي و100 خرق بالأعيرة النارية المختلفة”.

وتضمنت الخروقات تحليق 21 طائرة تجسسية في أجواء حيس والفازة والجاح والتحيتا والدريهمي، وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن 13 غارة على مديرية صرواح في محافظة مأرب.

سانا