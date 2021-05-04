تصرفات خاطئة

عماد نصيرات

بعض التجار والباعة في إحدى الدول ألغوا الضرائب على المبيعات الاستهلاكية بمناسبة شهر رمضان تكريماً لهذا الشهر الفضيل ..! بينما في أسواقنا نحن ارتفعت أسعار كل شيء وزاد استهلاك كل شي واندفع الناس إلى تأمين مستلزمات شهر رمضان من المواد الغذائية للفطور والسحور بازدحام شديد وكأننا مقبلون على شهر مجاعة وليس على شهر رحمة ويسر وبركة الشهر الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس… شهر ليلة القدر ، فمن المفروض أننا في شهر فضيل شهر الصيام الذي يقل معه استهلاك المواد الغذائية إلى معدل النصف وبالتالي فإن الشيء المنطقي أن تتراجع حركة الأسواق وتقل معه حركة البيع والشراء وتتعرض بعض المواد إلى الكساد وتنخفض أسعارها بحسب قانون الأسواق في العرض والطلب ، والصيام هو ليس فقط عن الطعام والشراب، بل عن النميمة والأذى و كف البصر والسعي لعمل الخير والاستغفار لرب العالمين كي يغفر لنا ذنوبنا… الخ ، هذه هي بعض صفات شهر رمضان بما فيها فوائد الصوم الصحية التي أثبتتها التقارير الصحية الصادر عن أكبر المخابر الطبية العلمية ، ولكن مايحدث لدى الغالبية هو العكس فالشهر الفضيل هو شهر تناول الطعام الطيب و”الثقيل” وشهر الحلويات والمشروبات فيزداد استهلاك الحلويات إلى أكثر من الضعفين وكذلك المشروبات، فبعض الناس لايعرفون العرق سوس والقطايف والكثير من الأصناف إلا في شهر رمضان الكريم !

اتمنى أن يسلط الضوء على هذه المواضيع بشكل كبير حتى نستفيد جميعنا من فوائد وسلوكيات هذا الشهر المبارك، كما ينبغي لها أن تكون فالخير والبركة والمحبة والتسامح والتراحم وبرّ الوالدين والصدقات والفطرة والجمعيات الخيرية والاحترام والتقدير والمحبة و….. الخ .. لاينبغي أن تنحصر في شهر رمضان بل يجب أن تكون في جميع الأشهر ولكنها في شهر رمضان تكون بأعلى خطها البياني .. رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير ..