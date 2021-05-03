كوريا الديمقراطية تنسحب من تصفيات كأس العالم

أعلن الاتحاد الكوري الديمقراطي لكرة القدم اليوم انسحابه من الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 التي تستضيفها كوريا الجنوبية.

وذكر الاتحاد في بيان على موقعه الرسمي أنه أرسل وثيقة رسمية إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لإعلان انسحابه من الجولة الثانية من التصفيات وأن قراره بعدم السفر إلى كوريا الجنوبية جاء بسبب المخاوف من الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

وبدأت الجولة الثانية من التصفيات في أيلول 2019 وكان من المفترض أن تستأنف في آذار 2020 بعد تأجيلها بسبب جائحة فيروس كورونا لكن معظم مباريات الدور الثاني تم تأجيلها مرة أخرى إلى حزيران القادم بسبب الوباء.

سانا