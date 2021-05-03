بغداد تحتج على خروقات النظام التركي للسيادة العراقية

استدعت وزارة الخارجية العراقية القائم بأعمال سفارة النظام التركي في بغداد وسلمته مذكرة احتجاج على الخروقات المستمرة لقوات بلاده للأراضي العراقية وكان آخرها تواجد وزير دفاع النظام التركي خلوصي اكار في الأراضي العراقية دون تنسيق مسبق مع الحكومة العراقية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم إن “الوكيل الأقدم لوزارة الخارجية نزار الخير الله استدعى القائم بأعمال السفارة التركية لدى بغداد وسلمه مذكرة احتجاج عبرت فيها الحكومة العراقية عن استيائها الشديد وإدانتها وجود اكار داخل الأراضي العراقية دون تنسيق أو موافقة مسبقة من قبل السلطات المختصة ولقاءه قوات تركية تتواجد داخل الأراضي بصورة غير مشروعة فضلاً عن إدانتها تصريحات وزير الداخلية التركي بشأن نية تركيا إنشاء قاعدة عسكرية دائمة في شمال العراق”.

وأكد الوكيل وفقاً للبيان أن الحكومة العراقية “ترفض بشكل قاطع الخروقات المتواصلة لسيادة العراق وحرمة الأراضي والأجواء العراقية من قبل القوات العسكرية التركية” ،مبيناً أن الاستمرار بمثل هذا النهج لا ينسجم مع علاقات الصداقة وحسن الجوار والقوانين والأعراف الدولية ذات الصلة.

وشدد الوكيل على ضرورة تذكير الجارة تركيا أن الركون إلى الحلول العسكرية أحادية الجانب لا يمكن أن يكون السبيل الناجع لتسوية التحديات الأمنية المشتركة.

يشار إلى أن قوات النظام التركي أقدمت مراراً على انتهاك حرمة الأراضي العراقية وتمركزت أواخر عام 2015 في منطقة بعشيقة القريبة من مدينة الموصل شمال العراق وهو ما أكدت الحكومة العراقية أنه يشكل عدواناً وانتهاكاً لسيادة العراق وخرقاً لقواعد القانون الدولي وطالبت بانسحاب القوات التركية.

سانا