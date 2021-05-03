طلبتنا وجاليتنا في بلغاريا يطالبون برفع الإجراءات القسرية عن سورية

طالب الطلبة السوريون الدارسون في جامعات ومعاهد بلغاريا وأبناء الجالية فيها وفعالية شعبية بلغارية بالمبادرة فوراً لرفع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأوروبية على سورية.

وفي رسائل احتجاج على السياسات الأوروبية ضد سورية موجهة إلى كل من المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي ووكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية شدد فرع بلغاريا للاتحاد الوطني لطلبة سورية ورابطة الجالية السورية فيها وأبناء الجالية في مدينة بلوفيديف البلغارية والمبادرةالشعبية البلغارية-بلغاريا ضد الحرب على سورية وإيران شددوا على أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكاً فاضحاً لمبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة وللقيم الإنسانية والأخلاقية وتهدد السلام والاستقرار وتخدم الإرهابيين وأجنداتهم وتعوق الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي للأزمة في سورية والمضي في عملية إعادة الإعمار فيها وعودة المهجرين السوريين بسبب الإرهاب كما تعوق إجراءات مكافحة وباء فيروس كوفيد 19.

ووصفت الرسائل الحصار والإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة على سورية بأنه مسيس وبمثابة إبادة علنية وإرهاب اقتصادي يستهدف الشعب السوري بصورة مباشرة وتحرمه من كل مقومات العيش والحياة.

كما ناشدت الرسائل الحكومة البلغارية وحكومات الدول الأوروبية دعوة المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فعلية تجاه النظام التركي وردعه عن ممارساته الإجرامية ورعايته للإرهاب وإجباره على الانسحاب من الأراضي السورية وكذلك دعوة الولايات المتحدة وحلفائها للتخلي عن سياساتهم اللاإنسانية ضد سورية وشعبها ورفعها فوراً.

سانا