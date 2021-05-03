الاحتلال التركي ومرتزقته يعتدون بالقذائف على قرى بريف حلب

واصلت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية اعتداءاتها على منازل المواطنين وممتلكاتهم في ريف حلب الشمالي.

وذكرت مصادر محلية لمراسل سانا أن مرتزقة الاحتلال التركي اعتدوا بقذائف صاروخية على قريتي شيخ هلال وشيخ عيسى وأطراف بلدة تل رفعت بريف حلب الشمالي ما تسبب بوقوع دمار في منازل المواطنين وممتلكاتهم.

وتستهدف قوات الاحتلال التركي والتنظيمات الإرهابية التابعة لها المنتشرة في مناطق عفرين واعزاز بريف حلب الشمالي بشكل متكرر مدينة تل رفعت بالقذائف والصواريخ الأمر الذي يؤدي إلى وقوع ضحايا وإصابات بين الأهالي.